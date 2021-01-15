Нападник змінить клуб

Польський форвард Наполі Аркадіуш Мілік продовжить кар'єру у Лізі 1.

Про це повідомив журналіст RMC Sport Мохамед Бухафсі.

Нападник погодився прийняти пропозицію Марселя.

Попри узгоджений контракт з 26-річним поляком, французи ще не домовились з Наполі, якому належать права на гравця. Чинний контракт Аркадіуша з неаполітанцями розрахований до літа.

У нинішньому сезоні Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір Наполі.

Раніше повідомлялося, що Марсель запропонував 8 мільйонів євро за Міліка.