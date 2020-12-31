Аргентинець близький до переходу в стан міланців

Керівництво Інтера досягло особистої домовленості з півзахисником Аталанти Алехандро Гомеса.

Про це повідомляє Corriere della Sera.

Аргентинський футболіст отримає договір до 2023-го року, а його зарплата буде залишатися на колишньому рівні - 2,5 мільйона євро.

Гомес готовий стати футболістом міланської команди через те, що клуб бореться за місце в зоні Ліги чемпіонів. Відомо, що Аталанта хоче за гравця 15 мільйонів євро.

Раніше, Маліновський може повернутися до чемпіонату Бельгії.