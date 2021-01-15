Селюк: Наступного тижня Яя Туре приступить до роботи в Україні

Джерело - Чемпіонат.
Колишній півзахисник Манчестер Сіті і Барселони Яя Туре може отримати роботу в українському клубі.
Про це заявив його агент Дмитро Селюк.
"Яя дав інтерв'ю в Англії про те, що він починає шлях тренера. Але для цього треба ще повчитися, отримати ліцензію. У Туре є певні категорії, щоб працювати асистентом тренера, спортивним директором.
У мене є кілька пропозицій щодо його пристрою. Яя буде працювати і вчитися паралельно. Клубам потрібно запрошувати таких фахівців. Туре виграв на клубному рівні все що можна. Треба руками і ногами чіплятися за це.
Наступного тижня Туре, швидше за все, приступить до роботи в Україні. Яя просто вчиться і хоче працювати асистентом тренера. Він хоче все з азів пройти сам", - сказав Селюк.
Яя Туре виступав у донецькому Металурзі з 2003 по 205 рік.
Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком здолав Брайтон.