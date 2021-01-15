Евертон повісив цінник на Бернарда

Ціна гравця становить 10 мільйонам євро

Англійський Евертон в січні готовий розглянути можливість продажу 28-річного бразильського вінгера команди Бернарда, який отримує не так багато ігрової практики в нинішньому сезоні.

Про це повідомляє HITC.

Іриски хочуть виручити від продажу Бернарда 8,9 мільйона фунтів, що приблизно дорівнює 10 мільйонам євро.

Водночас італійська Рома не робила жодних трансферних пропозицій Евертону щодо Бернарда, а інформація про інтерес вовків до бразильця заснована на тому, що раніше футболіст працював в Шахтарі разом з нинішнім коучем римлян Паулу Фонсекою і між обома склалися хороші відносини.

У поточному розіграші АПЛ на рахунку Бернарда 6 матчів і 1 забитий м'яч.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може повернути Бернарда.