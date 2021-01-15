Сідклей: Я хочу вигравати титули з Динамо

Бразилець наполегливо тренується, щоб потрапити до складу біло-синіх

Джерело - Onefootball.

Півзахисник Динамо Сідклей, який знаходився в Корінтіансі на правах оренди, Сідклей повернувся в розташування київського клубу та хоче якомога швидше набрати оптимальні кондиції.

Про це заявив сам бразилець.

"Мені хочеться грати і вигравати титули з Динамо Київ. Сподіваюся, що ми проведемо відмінний сезон. Я дуже багато працюю над собою, щоб якомога швидше набрати оптимальні кондиції. Ну а виграти титул хоче кожен футболіст", - сказав Сідклей.

Нагадаємо, що Сідклей вже приступив до роботи з Динамо.