Сідклей: Я хочу вигравати титули з Динамо

Джерело - Onefootball.
Півзахисник Динамо Сідклей, який знаходився в Корінтіансі на правах оренди, Сідклей повернувся в розташування київського клубу та хоче якомога швидше набрати оптимальні кондиції.
Про це заявив сам бразилець.
"Мені хочеться грати і вигравати титули з Динамо Київ. Сподіваюся, що ми проведемо відмінний сезон.
Я дуже багато працюю над собою, щоб якомога швидше набрати оптимальні кондиції. Ну а виграти титул хоче кожен футболіст", - сказав Сідклей.
Нагадаємо, що Сідклей вже приступив до роботи з Динамо.