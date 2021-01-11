 Сідклей і Кадірі повернулися у Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Сідклей і Кадірі повернулися у Динамо

Сьогодні 19:50 995 0
Першу частину сезону гравці провели в оренді
Сідклей і Кадірі повернулися у Динамо
#Динамо, #Кадірі

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.

Хавбеки Сідклей і Мохаммед Кадірі повернулися у Динамо з оренди.

Про це повідомляє пресслужба київського клубу.

Минулий рік Сідклей провів на правах оренди в Корінтіансі, зігравши в 18 матчах у всіх турнірах. Бразильський клуб не стали викуповувати його контракт. Угода з киянами розрахована до 2023 року.

Ганійський півзахисник Кадірі у вересні перейшов в тульський Арсенал, але в січні його оренду достроково перервали.

Раніше повідомлялося, що зірвався трансфер Абади у Динамо.

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