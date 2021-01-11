Сідклей і Кадірі повернулися у Динамо

Джерело - fcdynamo.kiev.ua.
Хавбеки Сідклей і Мохаммед Кадірі повернулися у Динамо з оренди.
Про це повідомляє пресслужба київського клубу.
Минулий рік Сідклей провів на правах оренди в Корінтіансі, зігравши в 18 матчах у всіх турнірах. Бразильський клуб не стали викуповувати його контракт. Угода з киянами розрахована до 2023 року.
Ганійський півзахисник Кадірі у вересні перейшов в тульський Арсенал, але в січні його оренду достроково перервали.
Раніше повідомлялося, що зірвався трансфер Абади у Динамо.