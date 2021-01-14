Шальке хоче повернути Гунтелара

Нідерландський форвард може врятувати німецький клуб від вильоту з Бундесліги

Німецький Шальке бажає підписати 37-річного нідерландського форварда Аякса Клааса-Яна Гунтелара.

Про це повідомляє Transfermarkt.

Гунтелар захищав кольори Шальке з 2010-го по 2017-й роки після переходу з Мілана за €14 мільйонів. Всього футболіст провів за німецьку команду 240 матчів у всіх турнірах, де забив 126 м'ячів і віддав 35 результативних передач.

У поточному сезоні Шальке вкрай невдало виступає в чемпіонаті Німеччини. Після 15-ти зіграних турів команда посідає 17-е місце в турнірній таблиці, маючи в активі 7 очок за різниці забитих і пропущених м'ячів 7-39.

Клаас-Ян в цьому сезоні провів 15 матчів за Аякс у всіх турнірах, де забив 5 м'ячів і віддав одну результативну передачу. Контракт футболіста із нідерландським клубом розрахований до літа 2021-го року, після чого Гунтелар мав намір завершити кар'єру.

Орієнтовна вартість бомбардира складає €800 тисяч.

Нагадаємо, Шальке розгромив Гоффенгайм.