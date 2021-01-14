Зустріч пройшла змішаними складами і завершилася з рахунком 4:2

Джерело - ФК Олександрія.

У четвер, 14-го січня, відбувся перший з двох запланованих контрольних поєдинків між основою Олександрії і дублерами.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Матч відбувся на стадіоні КСК Ніка на полі зі штучним покриттям. Зустріч проходила в форматі два тайми по 35 хвилин змішаними складами і завершилася з рахунком 4:2. Двічі відзначився Андрій Новіков, також забивали Іван Петренко, Андрій Глоба, Дмитро Шастал і Денис Устименко.

18-го січня команди зустрінуться знову, а потім ФК Олександрія вирушить до Туреччини на зимові збори.

Раніше, наставник Олександрії озвучив завдання на другу частину сезону.