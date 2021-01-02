Наставник Олександрії озвучив завдання на другу частину сезону

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран буде задоволений підсумковим 5-м місцем в УПЛ.

Про це заявив сам фахівець.

"Я не буду говорити, як деякі головні тренери, що ми хочемо бути чемпіонами. Я буду задоволений підсумковим 5-м місцем. Це реальний результат для нас в чемпіонаті України.

Також ми хочемо потрапити до фіналу Кубка України. Ось наші завдання на весняну частину", - сказав Шаран.