Мілевський: Мав пропозицію від ТОП-клубу Білорусі

Український нападник перед переходом у Минай мав пропозиції від клубів Білорусі та Кіпру.

Про це розповів сам футболіст

"Найсерйозніша пропозиція була від Миная. Дякую керівництву. Було три пропозиції всього з України. Ще була пропозиція залишитися в Білорусі, ТОП-клуб. Ще Кіпр. Варіанти були, але зосередилися на Україні.

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Що стосується Руху, то Григорій Козловський є моїм другом, ми давно знаємо один одного. На межі жартів було, мовляв, перейду в Рух.

Була розмова телефоном з Селезньовим жартома, що я підписався за Рух", - розповів Мілевський.