Мілевський: Після Динамо не хотів грати у футбол

Український нападник Артем Мілевський після відходу із Динамо не хотів грати у футбол.

Про це розповів сам футболіст.

"Важко переніс. Півроку в Туреччині з розбитою Ferrari, з розбитими моментами. Потім два місяці в Маямі... Може, мені вже не хотілося грати в футбол. Може, я переживав ті моменти, що пішов з Києва, що треба було поговорити з Олегом Володимировичем Блохіним. Остаточно отямився вже влітку.

Чи хотів завершити кар'єру в той момент? Я не хотів у футбол грати півроку. А куди мені завершувати. 28 років мені було. Потім бажання повернулося, слава богу", - відзначив Мілевський