Конопля: Петраков міг довести до сліз

Захисник Десни Юхим Конопля вказав на відносини з тренерами.

Про це розповів сам футболіст.

"Було від Петракова. Не те, що він говорив, що "ти чмо" або поганий футболіст. Він міг без матів, але до сліз просто довести. Особливо коли ще дитяча психіка була несформована.

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Бувало, мало не до сліз довів кілька разів. Я травмувався багато і часто, коли мав 15-16 років. Він думав, що я "зливаюся", в збірній не подобається грати. Він мене через це так не любив, казав: "Ти хитрюга руда".

А вже ближче до ЧС зрозумів, що я не спеціально, так виходило, на жаль. Зараз я вже до критики так... Якщо корисна, по ділу, то я сприймаю, а якщо сварять ні за що, то я вже не звертаю увагу", - відзначив Конопля.