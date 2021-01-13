Конопля назвав головного конкурента у Шахтарі

Правий захисник Шахтаря Юхим Конопля, який першу частину сезону провів в Десні, не бачить перспектив у команді Луїша Каштру.

Про це розповів сам футболіст.

"Хочеться повернутися в Шахтар. Мій улюблений клуб з мого рідного міста. Але не зараз. Мені потрібно зараз грати, адже скоро Євро, хочеться там бути. А в Шахтарі перспектив грати мало, коли Додо там... Я можу боротися, але якщо зараз прийду, то відразу все одно в складі не буду, потрібен час.

Додо крутий? Не знаю, складно сказати. Швидкий чудак, і він за рахунок швидкості може виправити ситуацію, якщо десь втрачає позицію", - сказав Конопля.