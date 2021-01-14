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Тащи розірвав контракт із Санкт-Паулі

Сьогодні 12:14 1104 0
Борис Тащи став вільним агентом
Тащи розірвав контракт із Санкт-Паулі
#Тащи, #Санкт-Паулі

Джерело - football24.ua.

Український форвард Борис Тащи розірвав угоду із Санкт-Паулі за обопільною згодою.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу

Контракт гравця діяв до літа 2022 року.

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"Борис звернувся до нас з проханням розірвати контракт. Надії не виправдалися через численні травми. До того ж у нас в складі достатньо гравців. Бажаю Борису подальших успіхів у кар'єрі", – розповів спортивний директор клубу Андреас Борнемен.

Тащи перебрався до Санкт-Паулі у 2019 році, проте не відзначився жодного разу в 28 матчах другої Бундесліги.

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