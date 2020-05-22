Тащи: У Говерлі не зіграв ні секунди, а через рік дебютував в Бундеслізі

Борис Тащи прокоментував перехід у Говерлу

Джерело - Чемпіон.

Український нападник Борис Тащи переходив в оренду у Говерлу, щоб отримати ігрову практику, але так жодного разу там не зіграв, оскільки головний тренер В'ячеслав Грозний не бачив його в складі.

Про це розповів сам футболіст.

"Ось Грозний. У нього велике футбольне ім'я, але я у цієї людини не зіграв ні секунди за цілий рік. А ще через рік дебютував в Бундеслізі. Це реальні факти, але при цьому в Говерлі я не підходив людині", - розповів Тащи.

Нагадаємо, Тащи підписав контракт із Санкт-Паулі.