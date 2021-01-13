 Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ ФК Чорноморець | Футбол | Champion.com.ua
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Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ ФК Чорноморець

Сьогодні 13:15 1098 0
Наступне судове засідання відбудеться 3 березня 2021 року
Суд відкрив провадження у справі про банкрутство ПрАТ ФК Чорноморець
#Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

Господарський суд Одеської області відкрив провадження у справі про банкрутство Приватного акціонерного товариства Футбольний клуб Чорноморець.

Про це повідомляє пресслужба суду.

Відповідна заява ПрАТ надійшла до суду ще 24-го грудня. В офіційному повідомленні сказано, що підставою подання заяви стало рішення позачергових загальних зборів ПрАТ ФК Чорноморець від 21.12.2020р., на виконання вимог ч. 6 ст. 34 Кодексу України з процедур банкрутства, у зв’язку зі збитковістю, неможливістю виконати грошові зобов’язання перед кредиторами та загрозою неплатоспроможності.

Відповідно 11 січня 2021 року суд ухвалив:

відкрити провадження у справі про банкрутство ПАТ ФК Чорноморець за заявою боржника;

ввести мораторій на задоволення вимог кредиторів;

ввести процедуру розпорядження майном боржника;

призначити розпорядника майна боржника.

Для розгляду заяви було визначено суддю Грабован Л.І. Наступне судове засідання відбудеться 3 березня 2021 року в приміщенні Господарського суду Одеської області.

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