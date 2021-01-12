Кравченко спростував завершення кар’єри футболіста

Півзахисник Дніпра-1 Сергій Кравченко спростував інформацію про те, що завершує кар'єру.

Про це розповів сам футболіст.

"Ні-ні-ні, ніхто на цвях нічого не вішав. Не знаю, звідки це взялося. Я ще не бачив, але як я зрозумів, повинні були на офіційному сайті все чітко написати. Не знаю, звідки взялося. Ніхто не закінчує кар'єру, не знаю, звідки це з'явилося. Мені теж хтось подзвонив, сказав, що там написали, що я закінчив кар'єру. Маячня.

На збори не їду, Йовичевич не бачить мене в команді. Тренуюся з дублем, підтримую форму і шукаю команду.

У Дніпро-1 більше не буду грати. Тренер не бере мене на збори, не бачить мене в команді, - сказав Кравченко.