 Кравченко спростував завершення кар’єри футболіста | Футбол | Champion.com.ua
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Кравченко спростував завершення кар’єри футболіста

Вчора 23:47 272 0
Сергій Кравченко прокоментував продовження своєї кар'єри
Кравченко спростував завершення кар’єри футболіста
#Кравченко, #Дніпро-1

Джерело - footballua.tv.

Півзахисник Дніпра-1 Сергій Кравченко спростував інформацію про те, що завершує кар'єру.

 Про це розповів сам футболіст.

"Ні-ні-ні, ніхто на цвях нічого не вішав. Не знаю, звідки це взялося. Я ще не бачив, але як я зрозумів, повинні були на офіційному сайті все чітко написати. Не знаю, звідки взялося. Ніхто не закінчує кар'єру, не знаю, звідки це з'явилося. Мені теж хтось подзвонив, сказав, що там написали, що я закінчив кар'єру. Маячня.

 На збори не їду, Йовичевич не бачить мене в команді. Тренуюся з дублем, підтримую форму і шукаю команду.

У Дніпро-1 більше не буду грати. Тренер не бере мене на збори, не бачить мене в команді, - сказав Кравченко.

Раніше повідомлялося, що Кравченко залишив Дніпро-1.

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