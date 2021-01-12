Кравченко залишив Дніпро-1

Капітан Дніпра-1 Кравченко залишає команду і може завершити кар'єру.

Про це розповів президент клубу Юрій Береза.

"В житті кожного футболіста настає момент, коли потрібно вішати бутси на цвях. Такий час, мабуть, прийшов у нашого капітана. Насправді, це один з важких моментів для того, хто закоханий у професію футболіста. Сергій Кравченко є дуже професійним та відповідальним футболістом, цілеспрямованим. Він – один зі стовпів, на яких створювався СК Дніпро-1.

Хочу сказати "до побачення", але не назавжди. Я очікую, що його талант ще розкриється на тренерському або адміністративному поприщі у складі СК Дніпро-1. Так, Сергій хоче ще грати, і він має право на реалізацію свого бажання. Але все ж таки ми розраховуємо на нього як на функціонера або як на тренера. До побачення, капітане!", - розповів Береза.