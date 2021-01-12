Арсенал може підписати гравця Шахтаря

Хавбек Шахтаря Манор Соломон перебуває у сфері інтересів Арсенала.

Про це повідомляє The Guardian.

Арсенал вже провів попередні переговори з оточенням Соломона на предмет можливості трансферу.

Наразі все виглядає таким чином, що "каноніри" спробують підписати Соломона влітку. Однак ситуація може змінитися, якщо в січні клубу вдасться істотно розвантажити склад від непотрібних гравців, і вивільнити додатковий грошовий ресурс.

В Арсеналі усвідомлюють, що домовитися з Шахтарем по Соломону буде непросто, оскільки контракт ізраїльтянина діє до кінця 2023 року.

Раніше повідомлялося, що Арсенал готує трансфер Соломона.