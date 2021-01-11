Джерело - tribuna.com.
Арсенал цікавиться півзахисником Шахтаря Манором Соломону.
Про це повідомляє Gooner.
Лондонський клуб стежить за хавбеком з літа 2020 року. Спочатку вивченням ізраїльського футболіста займався ексспортдиректор клубу Рауль Санллехі, тепер технічний директор Еду.
Арсенал збільшує трансферний бюджет за рахунок відходу Сеада Колашинацьі близької угоди з Месуту Езлом, тому трансфер може відбутися вже в січні. Однак, найімовірніше, що лондонський клуб спробує підписати Соломона після закінчення сезону.
Transfermarkt оцінив гравця у 7 млн євро. Контракт з Шахтарем діє до літа 2024 року.
Раніше повідомлялося, що Шахтар може повернути Бернарда.