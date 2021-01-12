Захисник Шахтаря Валерій Бондар сподівається скинути Динамо з вершини турнірної таблиці УПЛ.

Про це розповів сам футболіст

"Звичайно, така ситуація дратує. Шахтар звик перебувати на першому місці, завжди ставить високі цілі і завдання. Навіть всі люди зараз не звикли спостерігати за турнірною таблицею.

Те, що на вершині зараз перебуває Динамо – ми це скоро виправимо. Кінець сезону буде зовсім іншим. Сподіваюся, буде нагадувати минулий", – заявив Бондар.