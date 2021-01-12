 Бондар роздратований лідерством Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Бондар роздратований лідерством Динамо

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Валерій Бондар прокоментував лідерство Динамо
Бондар роздратований лідерством Динамо
#Шахтар, #Динамо

Джерело - Чемпіон.

Захисник Шахтаря Валерій Бондар сподівається скинути Динамо з вершини турнірної таблиці УПЛ.

Про це розповів сам футболіст

"Звичайно, така ситуація дратує. Шахтар звик перебувати на першому місці, завжди ставить високі цілі і завдання. Навіть всі люди зараз не звикли спостерігати за турнірною таблицею.

Те, що на вершині зараз перебуває Динамо – ми це скоро виправимо. Кінець сезону буде зовсім іншим. Сподіваюся, буде нагадувати минулий", – заявив Бондар.

Раніше повідомлялося, що Шахтар може повернути Бернарда.

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