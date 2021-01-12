 Русин пропустить перший збір Динамо | Футбол | Champion.com.ua
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Русин пропустить перший збір Динамо

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Український футболіст продовжує відновлюватися після перелому ключиці
Русин пропустить перший збір Динамо
#Русин, #Динамо

Джерело - Динамоманія.

22-річний український форвард Динамо Назарій Русин не полетить на перший збір із київською командою. 

Про це заявив сам футболіст.

"Коли відновлюся? Лікарі говорили, що потрібно три місяці. Виходить, що 19-го лютого мені можна буде тільки почати тренуватися. Тому на перший збір я з командою навіть не лечу, а до другого зможу робити тільки пробіжку", - зазначив Русин.

У минулому листопаді Русин переніс операцію після перелому ключиці. У поточному сезоні Русин провів за Динамо один поєдинок в УПЛ.

Раніше повідомлялося, що зірвався трансфер Абади у Динамо.

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