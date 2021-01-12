Сімеоне став найкращим тренером десятиліття

Аргентинець обійшов у рейтингу Гвардіолу і Клоппа

Аргентинський наставник Атлетіко Дієго Сімеоне очолив рейтинг найкращих тренерів десятиліття.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації футбольної історії і статистики (IFFHS).

На другій позиції розмістився іспанець Хосеп Гвардіола, а замкнув трійку німецький тренер Юрген Клопп.

ТОП-10 найкращих тренерів:

Дієго Сімеоне (Атлетико Мадрид).

Хосеп Гвардіола (Манчестер Сіті).

Юрген Клопп (Ліверпуль).

Жозе Моурінью (Тоттенгем).

Массіміліано Аллегрі (без роботи).

Унаї Емері (Вільярреал).

Зінедін Зідан (Реал).

Карло Анчелотті (Евертон).

Маурісіо Почеттіно (ПСЖ).

Марсело Гальярдо (Рівер Плейт).

Раніше повідомлялося, що форвард Барселони Ліонель Мессі став найкращим плеймейкером десятиліття за версією IFFHS.