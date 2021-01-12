Мессі став найкращим плеймейкером десятиліття

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики назвала найкращого гравця

Міжнародна федерація футбольної історії і статистики (IFFHS) назвала форварда Барселони Ліонеля Мессі найкращим плеймейкером десятиліття (2010-2020).

Про це повідомляє пресслужба федерації.

Організація проводила підрахунки за своєю методикою. Мессі набрав 174 бали.

На другому місці опинився колишній партнер Мессі - Андрес Іньєста (127). На третьому - хавбек Реала Лука Модрич.

Відзначимо, що зірка Ювентуса Кріштіану Роналду не увійшов до ТОП-10 і займає 12-те місце (54 бали).

ТОП-10 найкращих плеймейкерів десятиліття за версією IFFHS:

1. Ліонель Мессі

2. Андрес Іньєста

3. Лука Модріч

4. Кевін Де Брюйне

5. Тоні Кроос

6. Еден Азар

7. Неймар

8. Месут Озіл

9. Андреа Пірло

10. Яя Туре

Нагадаємо, ПСЖ сподівається заманити Мессі завдяки Почеттіно.