Скрипник міг очолити Лудогорець

Українець претендував на посаду у болгарському клубі

Джерело - Футбол 24.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник міг покинути свій нинішній клуб і очолити Лудогорець.

Про це повідомляє Футбол 24.

8 січня болгарський клуб оголосив про призначення на посаду головного тренера Вальдаса Дамбраускаса. Скрипник також був в шорт-листі керівництва Лудогорця, проте в підсумку вибір клубу припав на литовського фахівця.

Нагадаємо, Скрипник очолює Зорю з літа 2019 року. Перед стартом нинішнього сезону тренер міг перейти в Дніпро-1.

Раніше, Скрипник назвав плани Зорі.