Скрипник міг очолити Лудогорець

Джерело - Футбол 24.
Головний тренер Зорі Віктор Скрипник міг покинути свій нинішній клуб і очолити Лудогорець.
Про це повідомляє Футбол 24.
8 січня болгарський клуб оголосив про призначення на посаду головного тренера Вальдаса Дамбраускаса. Скрипник також був в шорт-листі керівництва Лудогорця, проте в підсумку вибір клубу припав на литовського фахівця.
Нагадаємо, Скрипник очолює Зорю з літа 2019 року. Перед стартом нинішнього сезону тренер міг перейти в Дніпро-1.
Раніше, Скрипник назвав плани Зорі.