 Скрипник назвав плани Зорі | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Гарсія нокаутував Кемпбелла та завоював титул тимчасового чемпіона WBC
Вчора 02:23 7822 2
Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки
Сьогодні 10:55 323
Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича
Сьогодні 10:29 3868
Тейшейра перейде у саудівський Аль-Хіляль
Вчора 22:24 834
Сабо: Апеляція Україні не допоможе
Вчора 21:55 1215
Зінченко допоміг Манчестер Сіті переграти Челсі у 17 турі АПЛ
Вчора 20:23 1829
Ломаченко звинуватив одну з суддів бою з Лопесом в упередженості
Вчора 18:56 4199
Усик у ТОП-15 найкращих боксерів 2020 року
Вчора 13:29 1167
Забарний і Трубін у ТОП-50 талантів УЄФА
Вчора 11:29 1318
Київ-Баскет підписав американського форварда
Вчора 09:46 1421
Блоги
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
13:51 Баскетбол Михайлюк: Мене хвилюють тільки перемоги Дейтройта 13
13:24 Футбол Гент шукає заміну Яремчуку 959
13:16 Футбол Маркевич: Сподіваюся, що в Лозанні переможе справедливість 536
13:00 Блог Уже можна вручати премію Пушкаша. Півзахисник Байєра забив феноменальний гол 1179
12:57 Футбол Алавес - Атлетіко 1:2. Огляд матчу 300
12:46 Футбол ПСЖ хоче викупити Кіна 394
12:29 Баскетбол Тренер Детройта відзначив гру Михайлюка 368
12:13 Футбол Інтернасьйонал не готовий платити Тайсону зарплату Шахтаря 516
11:55 Футбол Баварія - Майнц 5:2. Огляд матчу 558
11:42 Футбол Славія готує трансфер Качараби 828
11:29 Футбол Скрипник назвав плани Зорі 787
11:28 Блог У Португалії гравця врятували реаніматологи. У нього зупинилося серце під час гри 380
11:14 Футбол Президент Маккабі вимагає зміни умов трансферу Абади у Динамо 918
10:58 Футбол Уеска - Барселона 0:1. Огляд матчу 698
10:55 Блог Каррі набрав рекордні в кар'єрі 62 очки 323
10:47 Футбол Палкін: Ракіцький - наш хлопець 1224
10:29 Велоспорт Як за мною полювало ФБР: історія легендарного українського велогонщика Ярослава Поповича 3868
10:26 Футбол Марселіно - новий тренер Атлетіка 986
10:12 Футбол Потенційний новачок Динамо забронював квитки у Київ 1047
09:56 Футбол Ювентус - Удінезе 4:1. Огляд матчу 720
09:45 Футбол Мессі зіграв 500 матчів в Ла-Лізі 908
09:31 Футбол Челсі шукає заміну Лемпарду 1150
09:12 Футбол Роналду обійшов Пеле за кількістю голів 1528
08:55 Футбол Боруссія Д - Вольфсбург 2:0. Огляд матчу 965
08:44 Баскетбол Вашингтон здолав Бруклін, Лейкерс обіграли Мемфіс. Результати матчів НБА 1135

Скрипник назвав плани Зорі

Сьогодні 11:29 787 0
Віктор Скрипник прокоментував плани Зорі
Скрипник назвав плани Зорі
#Скрипник, #Зоря

Джерело - sportarena.com.

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник назвав спаринг-партнерів луганського клубу на першому зимовому зборі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми збираємося у Запоріжжі 5-го січня. Знаю, що хлопці самостійно тренуються, деякі гравці приїжджають на базу. Думаю, що трьох тижнів відпустки буде достатньо для якісного відпочинку.

Актуально: Скрипник – найкращий тренер УПЛ 2020 року

7-го січня вилітаємо до Туреччини, де й проведемо два збори. Між зборами будуть вихідні – до хлопців у ці дні зможуть приїхати дружини і дівчата. Спаринги на першому етапі будуть 12, 17, 20 і 25 січня. Суперниками будуть переважно болгарські, сербські та словенські клуби", – сказав Скрипник.

Коментарі ()