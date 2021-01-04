Скрипник назвав плани Зорі

Головний тренер Зорі Віктор Скрипник назвав спаринг-партнерів луганського клубу на першому зимовому зборі.

Про це розповів сам український спеціаліст.

"Ми збираємося у Запоріжжі 5-го січня. Знаю, що хлопці самостійно тренуються, деякі гравці приїжджають на базу. Думаю, що трьох тижнів відпустки буде достатньо для якісного відпочинку.

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7-го січня вилітаємо до Туреччини, де й проведемо два збори. Між зборами будуть вихідні – до хлопців у ці дні зможуть приїхати дружини і дівчата. Спаринги на першому етапі будуть 12, 17, 20 і 25 січня. Суперниками будуть переважно болгарські, сербські та словенські клуби", – сказав Скрипник.