Неймар відновив тренування з ПСЖ

Неймар повернувся до тренувань

Нападник ПСЖ Неймар відновив тренування в загальній групі після місячної перерви.

Про це повідомляє пресслужба паризького клубу.

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У 28-річного бразильця була травма щиколотки, через яку він не міг грати з середини грудня після матчу з Ліоном.

Наставник "парижан" Маурісіо Почеттіно сподівається, що футболіст зможе набрати форму до Суперкубка Франції, але ймовірність цього мала.

У нинішньому сезоні Неймар зіграв 12 матчів, в яких забив 9 голів і віддав 5 ассистов.