Аль-Хіляль запропонував за колишнього хавбека Шахтаря 6 млн фунтів

Саудівці налаштовані підписати Бернарда

Саудівський Аль-Хіляль зробив пропозицію про перехід півзахисника Евертона Бернарда, який в Україні відомий за виступами у складі Шахтаря.

Про це повідомляє Goal.com.

За 28-річного бразильця Аль-Хіляль пропонує 6 мільйонів фунтів.

Керівництво Евертона, схоже, буде не проти відходу Бернарда, однак сам футболіст не дуже хоче залишати Прем'єр-лігу заради виступів у чемпіонаті Саудівської Аравії.

Втім, відсутність явних перспектив в стані Евертона може посприяти тому, що Бернард змінить свою позицію. Часу у бразильця небагато, через те, що Аль-Хіляль націлений визначитися по угоді до 25 жовтня - дати закриття трансферного вікна в Саудівській Аравії.

Цікаво, що очолює Аль-Хіляль Резван Луческу - син Мірчі Луческу, при якому Бернард не мав постійної ігрової практики в Шахтарі.

Нагадаємо, Ліверпуль у дербі зіграв внічию з Евертоном у 5 турі АПЛ.