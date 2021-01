АПЛ змінила графік матчів через коронавірус

Англійська Прем'єр-ліга прийняла рішення про перенесення матчу Тоттенгема з Астон Віллою через спалах коронавірусу у клубі з Бірмінгема.

Про це повідомляє пресслужба ліги.

Замість Астон Вілли Тоттенгем в середу, 13 січня, зіграє проти Фулгема. Ця гра повинна була відбутися в грудні, проте матч був перенесений у зв'язку зі спалахом коронавірус у "коттеджерів".

Через це змінену дату зустрічі Фулгема з Челсі, матч відбудеться 16 січня, а не 15. Також зміститься поєдинок Евертона з Астон Віллою – з 16 числа на 17-те. Початок матчу запланований о 14:00 за Києвом.

Aston Villa’s match against @SpursOfficial, due to be played at Villa Park on Wednesday 13 January, has been rescheduled following a decision by the Premier League Board



Full statement: https://t.co/wFj1It79ia #PL #AVLTOT pic.twitter.com/4Mr2HiTchJ