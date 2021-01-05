В АПЛ зафіксували 40 нових випадків зараження коронавірусом

Імена хворих не розголошуються

Англійська Прем'єр-ліга провела чергову серію тестувань гравців і персоналу клубів на коронавірус.

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Минулого тижня було проведено 2 295 тестів, з було виявлено 40 нових випадків зараження COVID-19. Це - рекордний показник в лізі з початку сезону-2020/21.

Відповідно до протоколу безпеки, всі хворі повинні відправитися на ізоляцію на 10 днів.

При цьому АПЛ запевняє, що всі матчі будуть проводитися відповідно до розкладу.

Варто відзначити, що за тиждень до цього в лізі було виявлено 18 випадків зараження коронавірусом.

Раніше, у Манчестер Сіті підтвердили ще два випадки зараження коронавірусом.