Атлетіко розглядає чотирьох гравців на заміну Кості

Матрасник вивчають ринок нападників

Після дострокового відходу з Атлетіко Дієго Кости, мадридський клуб вийшов на трансферний, намагаючись знайти нову дев'ятку.

Про це повідомляє AS.

Спочатку здавалося, що клуб спробує підписати Аркадіуша Міліка, але ціна в 15 мільйонів іспанці не влаштувала. Зараз керівництво матрацників розглядає чотирьох кандидатів.

Серед них три гравці, які зараз грають в межах Іспанії - Вілліан Жозе (Реал Сосьєдад), Рауль де Томас (Еспаньйол) та Лорен (Бетіс). Четвертий, Седрік Бакамбу, зараз виступає в Китаї, але свого часу грав за Вільярреал.

Також відзначимо, що Атлетіко лідирує в Ла-Лізі, випереджаючи Реал на два очки. До того ж у них в запасі ще дві гри.