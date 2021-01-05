Атлетіко розглядає чотирьох гравців на заміну Кості

Джерело - UA-футбол.
Після дострокового відходу з Атлетіко Дієго Кости, мадридський клуб вийшов на трансферний, намагаючись знайти нову дев'ятку.
Про це повідомляє AS.
Спочатку здавалося, що клуб спробує підписати Аркадіуша Міліка, але ціна в 15 мільйонів іспанці не влаштувала. Зараз керівництво матрацників розглядає чотирьох кандидатів.
Серед них три гравці, які зараз грають в межах Іспанії - Вілліан Жозе (Реал Сосьєдад), Рауль де Томас (Еспаньйол) та Лорен (Бетіс). Четвертий, Седрік Бакамбу, зараз виступає в Китаї, але свого часу грав за Вільярреал.
Також відзначимо, що Атлетіко лідирує в Ла-Лізі, випереджаючи Реал на два очки. До того ж у них в запасі ще дві гри.