Ворсклу покинуть відразу 5 футболістів

Джерело - офіційний сайт Ворскли.
Відразу 5 гравців полтавської Ворскли пропустять зимові збори з командою.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Цими гравцями стали: Володимир Баєнко, Євген Опанасенко, Денис Васін, Іван Пешич і Микита Татарков.
Співпрацю з Татарковим дострокового припинено за згодою сторін, і він вже залишив розташування клубу.
Решта виконавців мають діючі трудові угоди з Ворсклою, футбольний клуб буде допомагати їм у пошуках варіантів для продовження професійної кар'єри.
Нагадаємо, Максимов оголосив план підготовки Ворскли.