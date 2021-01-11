Ворсклу покинуть відразу 5 футболістів

Співпрацю з Татарковим дострокового припинено за згодою сторін

Джерело - офіційний сайт Ворскли.

Відразу 5 гравців полтавської Ворскли пропустять зимові збори з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цими гравцями стали: Володимир Баєнко, Євген Опанасенко, Денис Васін, Іван Пешич і Микита Татарков.

Співпрацю з Татарковим дострокового припинено за згодою сторін, і він вже залишив розташування клубу.

Решта виконавців мають діючі трудові угоди з Ворсклою, футбольний клуб буде допомагати їм у пошуках варіантів для продовження професійної кар'єри.

Нагадаємо, Максимов оголосив план підготовки Ворскли.