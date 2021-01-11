 Ворсклу покинуть відразу 5 футболістів | Футбол | Champion.com.ua
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Ворсклу покинуть відразу 5 футболістів

Сьогодні 13:55 1913 0
Співпрацю з Татарковим дострокового припинено за згодою сторін
Ворсклу покинуть відразу 5 футболістів
#Ворскла

Джерело - офіційний сайт Ворскли.

Відразу 5 гравців полтавської Ворскли пропустять зимові збори з командою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Цими гравцями стали: Володимир Баєнко, Євген Опанасенко, Денис Васін, Іван Пешич і Микита Татарков.

Співпрацю з Татарковим дострокового припинено за згодою сторін, і він вже залишив розташування клубу. 

Решта виконавців мають діючі трудові угоди з Ворсклою, футбольний клуб буде допомагати їм у пошуках варіантів для продовження професійної кар'єри.

Нагадаємо, Максимов оголосив план підготовки Ворскли.

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