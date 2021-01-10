Максимов оголосив план підготовки Ворскли

Футболісти полтавської Ворскли на зборах у Туреччині будуть проживати у місті Лара.

Про це заявив наставник команди Юрій Максимов.

"Де проведемо зимові збори? В Туреччині. Ми будемо проживати в місті Лара. Там ми будемо готуватися до офіційних матчів з 11-го січня по 7-е лютого. Ми проведемо два збори, а між цими етапами підготовки, ми залишимося на місці і відпочинемо кілька днів. Поки ми плануємо проведення 4-х контрольних матчів на першому навчально-тренувальному зборі. Суперниками Ворскли стануть команди з Сербії, Чорногорії та Боснії", - зазначив Максимов.