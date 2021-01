Київське Динамо має намір підписати колишнього гравця Шахтаря Алекса Тейшейру, який отримав статус вільного агента.

Про це повідомляє журналіст Марко Корраді.

Також на бразильця претендує Галатасарай. Проте сам Тейшера хоче приєднатися до Аль-Хіляля.

Yes. Some European clubs are trying to sign him in these days (Gala, Dynamo Kyiv), but he wants to come to Hilal. This is what my sources told me