Джерело - Чемпіон.
Колишній футболіст Шахтаря та Цзянсу Сунін Алекс Тейшейра, який на початку нинішнього року отримав статус вільного агента після закінчення 5-річного контракту з китайським клубом, продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.
Про це повідомляє SqenfFoot.
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Тейшейра вже підписав 2-річний контракт з клубом Аль-Хіляль, за умовами якого зможе заробити 13 мільйонів євро.
BREAKING🔥: Alex Teixeira has just signed 2-year deal with Al Hilal tonight.— Sqenf Foot (@SqenfFoot) January 2, 2021
He was free agent.
He will gain €13M for 2 years. #الهلال أليكس تيكسيرا pic.twitter.com/se8Hp9ME1v