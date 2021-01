Колишній футболіст Шахтаря та Цзянсу Сунін Алекс Тейшейра, який на початку нинішнього року отримав статус вільного агента після закінчення 5-річного контракту з китайським клубом, продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє SqenfFoot.

Тейшейра вже підписав 2-річний контракт з клубом Аль-Хіляль, за умовами якого зможе заробити 13 мільйонів євро.

BREAKING🔥: Alex Teixeira has just signed 2-year deal with Al Hilal tonight.



He was free agent.

He will gain €13M for 2 years. #الهلال أليكس تيكسيرا pic.twitter.com/se8Hp9ME1v