1 січня бразилець отримав статус вільного агента

Джерело - Чемпіон.

Колишній футболіст Шахтаря та Цзянсу Сунін Алекс Тейшейра, який на початку нинішнього року отримав статус вільного агента після закінчення 5-річного контракту з китайським клубом, продовжить кар'єру у Саудівській Аравії.

Про це повідомляє SqenfFoot.

Тейшейра вже підписав 2-річний контракт з клубом Аль-Хіляль, за умовами якого зможе заробити 13 мільйонів євро.