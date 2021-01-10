Вест Гем хоче орендувати нападника Реала

Діас може продовжити кар'єру в англійському клубі

Лондонський Вест Гем зацікавлений у підписанні 27-річного домініканського форварда мадридського Реала Маріано Діаса.

Про це повідомляє Daily Mail.

Наставник молотобійців Девід Моєс сподівається, що гравця вдасться взяти в оренду. Діас повинен стати заміною для французького нападника Себастьєна Алле, якого Вест Гем продав в Аякс за €22,5 мільйони.

У поточному сезоні Діас провів за Реал 7 матчів у всіх турнірах, де забив один гол. Футболіст провів на полі 275 хвилин і хоче мати більше ігрової практики.

Контракт Маріано з Реалом розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість гравця складає €10 мільйонів.