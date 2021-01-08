Аякс оголосив про трансфер форварда Вест Гема

Джерело - football24.ua.
Аякс оголосив про перехід нападника Вест Гема Себастьєн Алле.
Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.
Контракт розрахований на 4,5 сезони – до літа 2025 року.
Нідерландський клуб підтвердив, що трансфер обійшовся у 22,5 млн євро. Зауважимо, що лише влітку 2019-го Вест Гем віддав за гравця німецькому Айнтрахту 50 млн, зробивши Алле найдорожчим придбанням в історії клубу.
Search completed: #CestSébastien 🚨 pic.twitter.com/UkW9DSCRgY— AFC Ajax (@AFCAjax) January 8, 2021
Нагадаємо, Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли.