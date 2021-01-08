Аякс оголосив про трансфер форварда Вест Гема

Французький нападник Себастьєн Алле продовжить свою кар'єру в чемпіонаті Нідерландів.

Аякс оголосив про перехід нападника Вест Гема Себастьєн Алле.

Про це повідомляє пресслужба нідерландського клубу.

Контракт розрахований на 4,5 сезони – до літа 2025 року.

Нідерландський клуб підтвердив, що трансфер обійшовся у 22,5 млн євро. Зауважимо, що лише влітку 2019-го Вест Гем віддав за гравця німецькому Айнтрахту 50 млн, зробивши Алле найдорожчим придбанням в історії клубу.

Нагадаємо, Брага і Вест Гем цікавляться захисником Ворскли.