Марсель орендував захисника Фіорентини

Лірола півроку проведе у французькому клубі

Джерело - Чемпіон.

Італійська Фіорентина зуміла дійти згоди з Марселем щодо переходу у французький клуб іспанського захисника Поля Ліроли.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Піврічна оренда футболіста обійдеться провансальцям в 0,5 млн його, після чого у клубу буде опція необов'язкового викупу в розмірі 12 млн євро. Наразі сторони залагоджують останні паперові питанні, а медичне обстеження гравця вже було заплановано керівництвом Марселя.

Done deal! Pol #Lirola to #OlympiqueMarseille from #Fiorentina on loan (€0,5M) with option to buy (€12M). Paperworks time. Deal will be completed in the next 48 hours. Medicals already scheduled. Confirmed! #transfers @violanews https://t.co/4ohIsxRFsj — Nicolò Schira (@NicoSchira) January 10, 2021

Нагадаємо, що Лірола остаточно перейшов до складу фіалок з Сассуоло в вересні 2020 року. Фіорентина заплатила за футболіста 11 млн євро + 2 млн євро за попередню оренду.

Іспанець в поточному сезоні взяв участь в 13 поєдинках (537 хвилин), зумівши відзначитися однією гольовою передачею.

Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в 8 млн євро.

Цілком можливо, що перша поява Поля в футболці Марселя відбудеться в домашньому поєдинку біло-блакитних проти Німа, який пройде 16 січня.

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