Марсель орендував захисника Фіорентини

Італійська Фіорентина зуміла дійти згоди з Марселем щодо переходу у французький клуб іспанського захисника Поля Ліроли.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Піврічна оренда футболіста обійдеться провансальцям в 0,5 млн його, після чого у клубу буде опція необов'язкового викупу в розмірі 12 млн євро. Наразі сторони залагоджують останні паперові питанні, а медичне обстеження гравця вже було заплановано керівництвом Марселя.

