 Марсель орендував захисника Фіорентини | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Одиночна естафета в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE
Сьогодні 15:30 598
Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE
Сьогодні 14:23 3555
Пустовий заявив, що залишить Барселону
Сьогодні 14:09 538
Підручний підняв збірну України до ТОП-10 у змішаній естафеті на Кубку світу
Сьогодні 13:42 4418 2
Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні
Сьогодні 13:29 5272 1
Завацька перемогла Таусон у кваліфікації Australian Open
Сьогодні 09:58 474
Костюк оновила власне досягнення в рейтингу WTA
Сьогодні 09:20 921
Костюк знищила Зіданшек на турнірі в ОАЕ
Сьогодні 09:02 946
Маліновський - у ТОП-3 найкращих гравців матчу Беневенто - Аталанта за версією SofaScore
Вчора 21:54 760
Магучіх продемонструвала найкращий результат сезону на Різдвяних стартах
Вчора 18:26 1084
Блоги
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії
Верона ван де Лер: від зірки світової гімнастики до порноіндустрії Андрій Твердохліб
Вчора 01:00 9156
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва
Алієв і Мілевський проти Красави та Трендеця: відомі блогери влаштували батл на вулицях Києва Андрій Твердохліб
08.01.2021 21:01 6505
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика
Ломаченко відновив тренування під пильним оком Усика Андрій Твердохліб
08.01.2021 20:06 1212 1
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні
Фото дня. Беломоіна побажала успіху Джимі, біатлоністка одразу ж видала найкращий результат у сезоні Андрій Твердохліб
08.01.2021 16:43 1182
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол
Відео дня. Артем Кравець вчить своїх 3-річних синів грати в футбол Андрій Твердохліб
08.01.2021 16:23 766
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:10 Футбол Неймар має намір залишится в ПСЖ 154
15:56 Футбол Майнц - Айнтрахт 0:2. Огляд матчу 192
15:48 Баскетбол Хімік здолав Дніпро у Суперлізі 241
15:45 Блог Кіт став єдиним глядачем на турнірі в Абу-Дабі 189
15:40 Футбол Марсель орендував захисника Фіорентини 282
15:30 Пряма трансляція Одиночна естафета в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 598
15:27 Футбол Рома та Інтер не виявили сильнішого у 17 турі Серії А 305
15:10 Футбол Вест Гем хоче орендувати нападника Реала 502
14:54 Баскетбол Київ-Баскет програв Прометею у Суперлізі 440
14:47 Блог Колишній півзахисник Динамо збив фантастичний хет-трик за 16 хвилин 828
14:40 Футбол Shakhtar TV та інші телеканали медіагрупи Україна відмовились від ретрансляції на MEGOGO 719
14:25 Хокей. УХЛ Сокіл підписав захисника Лисенка 824
14:23 Пряма трансляція Світоліна - Алєксандрова: онлайн-трансляція матчу 3 кола в Абу-Дабі. LIVE 3555
14:09 Баскетбол Пустовий заявив, що залишить Барселону 538
13:55 Футбол Уніон - Вольфсбург 2:2. Огляд матчу 649
13:43 Блог Син Мессі бурхливо відсвяткував гол батька у ворота Гранади 438
13:42 Біатлон Підручний підняв збірну України до ТОП-10 у змішаній естафеті на Кубку світу 4418 2
13:29 Футбол Лужний виконав підкат – я порвав ахілл: Найкращий футболіст Вірменії XX століття – про карколомну ігрову кар'єру та старт тренерської роботи в Україні 5272 1
13:25 Футбол Зідан: Матч з Осасуною потрібно було скасувати, це не футбол 908
13:11 Хокей. УХЛ Крижані Вовки підписали російського нападника 1369
12:56 Теніс Козлова не зіграє на Australian Open 1053
12:40 Футбол Львів може підсилитися Шаповалом 1160
12:25 Біатлон У збірній Болгарії стався спалах коронавірусу 1032
12:24 Пряма трансляція Змішана естафета в Обергофі: онлайн-трансляція. LIVE 1414
12:09 Футбол Шаран: На ​​перегляді в Олександрії нікого не буде 1266

Марсель орендував захисника Фіорентини

Сьогодні 15:40 282 0
Лірола півроку проведе у французькому клубі
Марсель орендував захисника Фіорентини
#Марсель, #Фіорентина

Джерело - Чемпіон.

Італійська Фіорентина зуміла дійти згоди з Марселем щодо переходу у французький клуб іспанського захисника Поля Ліроли.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Піврічна оренда футболіста обійдеться провансальцям в 0,5 млн його, після чого у клубу буде опція необов'язкового викупу в розмірі 12 млн євро. Наразі сторони залагоджують останні паперові питанні, а медичне обстеження гравця вже було заплановано керівництвом Марселя.

Нагадаємо, що Лірола остаточно перейшов до складу фіалок з Сассуоло в вересні 2020 року. Фіорентина заплатила за футболіста 11 млн євро + 2 млн євро за попередню оренду.

Іспанець в поточному сезоні взяв участь в 13 поєдинках (537 хвилин), зумівши відзначитися однією гольовою передачею.

Портал Transfermarkt оцінює його трансферну вартість в 8 млн євро.

Цілком можливо, що перша поява Поля в футболці Марселя відбудеться в домашньому поєдинку біло-блакитних проти Німа, який пройде 16 січня.

Раніше, Вулверхемптон достроково повернув Кутроне.

Коментарі ()