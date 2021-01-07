Вулверхемптон достроково повернув Кутроне

Другу частину сезону італійський форвард проведе в англійському клубі

Вулвергемптон достроково повернув 23-річного італійського форварда Патріка Кутроне з оренди в Фіорентині.

Про це повідомляє пресслужба англійського клубу.

Кутроне виступав за Фіорентину протягом останніх 12 місяців, всього зігравши за італійський клуб 34 матчі, де забив 4 м'ячі. У складі Вулвергемптона Кутроне провів 12 матчів в АПЛ, де забив 2 м'ячі.

Контракт Кутроне з Вулвергемптоном розрахований до літа 2023-го року. Орієнтовна вартість гравця оцінюється в €12 мільйонів.

Нагадаємо, Брайтон та Вулвергемптон розписали результативну нічию.