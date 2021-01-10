Дентіньйо може продовжити контракт з Шахтарем

Бразильцеві запропонували продовжити співпрацю

Керівництво Шахтаря запропонувало Дентіньйо продовжити чинний контракт.

Про це повідомляє Canal do Nicola.

31-річний ветеран команди отримав відповідну пропозицію від гірників, які також дали зрозуміти, що не відпустять легіонера вільним агентом до закінчення нинішнього контракту, який закінчиться в листопаді.

Інтерес до гравця також проявляє Корінтіанс, з якого бразилець у 2011-му році перебрався до табору гірників за 7,5 мільйона євро.

При цьому Корінтіанс чекає, щоб гравець погодився піти на зниження зарплати.