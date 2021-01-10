Максимов: Ворсклу залишать шість гравців

У полтавській Ворсклі має бути постійний рух у складі команди.

Про це заявив наставник команди Юрій Максимов.

"Які зміни відбудуться в команді? Зараз я не можу все детально розповісти. Багато що ще не вирішено. Нас залишать шість гравців. В команді не повинно бути застою, має бути постійний рух. Ті, хто слабший - йдуть, на їхні місця приходять інші виконавці.

Не розумію, як на лавці запасних сидить 30-річний футболіст. Краще вже там буде знаходитися молодий виконавець, у якого є перспектива. Зараз нас поповнив гравець збірної Люксембургу Олів'є Тілль. Раніше він грав в Уфі. Він гравець стартового складу люксембурзької збірної. Георгія Цітаішвілі ми взяли в оренду в Динамо. Поки на півроку.

З Португалії повернувся до нас Луїзао. Ось по ньому є певні питання. Ми повинні уважно оцінити його фізичний стан. Луїзао знаходився в Порту, ​​але не мав там ігрової практики протягом півроку. Ми зараз розглядаємо різні питання, щодо посилення нашого складу", - зазначив Максимов.