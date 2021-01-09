Пластун оцінив своє майбутнє у Генті

Захисник Гента Ігор Пластун не хоче робити однозначних заяв щодо продовження кар'єри.

Про це розповів сам футболіст.

"У Безуса і Яремчука все добре, вони готуються до чемпіонату нарівні з усіма. Травм немає, тому, дай Боже, зробимо все можливе, щоб допомогти команді вдало стартувати у весняній частині чемпіонату.

На сьогодні я гравець Гента, але ніколи не знаєш, де будеш завтра. Все буде залежати від ігрової практики. Якщо її буде менше, будемо дивитися, що далі, як спрацюємося з новим тренером", – пояснив Пластун.