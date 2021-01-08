Клуб з продажу Яремчука хоче виручити 20-25 млн євро

Джерело - Чемпіон.

Гент не бажає продавати форварда Романа Яремчука у зимове трансферне вікно.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Бельгійський клуб отримував конкретні пропозиції по 25-річному українцю, але відповів відмовою.

Гент просить за нападника 20-25 мільйонів євро. Тransfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.

У поточному сезоні футболіст забив 9 голів (1 з пенальті) і зробив 3 асисти в 15 матчах бельгійського чемпіонату.

Контракт Яремчука з Гентом розрахований до 30 червня 2023 року.

Нагадаємо, Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро.