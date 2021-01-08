Джерело - Чемпіон.
Гент не бажає продавати форварда Романа Яремчука у зимове трансферне вікно.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Бельгійський клуб отримував конкретні пропозиції по 25-річному українцю, але відповів відмовою.
Гент просить за нападника 20-25 мільйонів євро. Тransfermarkt оцінює гравця в 11 мільйонів євро.
У поточному сезоні футболіст забив 9 голів (1 з пенальті) і зробив 3 асисти в 15 матчах бельгійського чемпіонату.
Контракт Яремчука з Гентом розрахований до 30 червня 2023 року.
Нагадаємо, Рома готова заплатити за Яремчука 10-12 мільйонів євро.