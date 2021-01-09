Куман назвав трансферні плани Барселони

Головний тренер Барселони Рональд Куман не планує погіршувати фінансове становище клубу.

Про це розповів сам нідерландський спеціаліст.

"У короткостроковій перспективі трансфери – важливий компонент. Ми хочемо підсилити склад, і я як і раніше вважаю, що на деяких позиціях потрібно більше конкуренції і ефективності.

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Наголошу, це я так думаю, але при цьому розумію ситуацію в клубі. Якщо це неможливо, то це неможливо, і ми будемо чекати наступного вікна", – розповів Куман.