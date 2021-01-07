Переговори Вейналдума з Ліверпулем зайшли в глухий кут

Футболіст має всі шанси влітку покинути Енфілд

Переговори півзахисника Джорджіньо Вейналдума і Ліверпуля про новий контракт зайшли в глухий кут.

Про це повідомляє Sky Sports.

Ліверпуль досить давно зробив Вейналдуму пропозицію про продовження співпраці, і ця пропозиція досі актуальна. Однак 30-річний гравець не готовий прийняти озвучені мерсисайдським клубом умови, вважаючи, що заслуговує більшого. При цьому відмовою гравець не відповідав.

Вейналдум хоче залишитися в Ліверпулі, але підпише новий контракт, тільки якщо буде переведений в число найбільш високооплачуваних гравців команди Юргена Клоппа.

Додамо, що чинний контракт Вейналдума закінчується в кінці цього сезону. Колишній гравець Ньюкасла вже має право вести переговори із зацікавленими клубами з-за кордону, включаючи Барселону, чий наставник Рональд Куман ще з минулого літа хоче підписати свого колишнього підопічного по збірній Нідерландів.