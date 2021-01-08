Безбородько може повернутися до Десни

Чернігівський клуб може посилитися вихованцем Шахтаря

Український форвард Денис Безбородько, який днями залишив Олександрію, незабаром може стати гравцем чернігівської Десни.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Вихованець донецького Шахтаря грав за клуб з Чернігова перед переїздом в Олександрію.

За Десну Безбородько відіграв 54 матчі і провів 15 голів, а в Олександрії забив 7 голів у 41 поєдинку.

Окрім Безбородько напередодні Нового року Олександрію залишили воротар Дмитро Рудик, а також польові гравці Максим Задерака, Василь Грицук і Олексій Довгий.