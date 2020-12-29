Шаран назвав гравців, які покинуть Олександрію

Футбольний клуб Олександрія взимку залишать 5 футболістів.

Про це заявив наставник команди Володимир Шаран.

"Таких п'ятеро. Це стосується Дмитра Рудика, який був у нас третім воротарем і не брав участі в цьому чемпіонаті. Під час пандемії він захворів і ми змушені були використовувати іншого голкіпера - В'ячеслава Борисенко з дубля.

Закінчилися контракти у Максима Задераки, Василя Грицука і Олексія Довгого, і за погодженням з президентом клубу Сергієм Кузьменко було вирішено їх не продовжувати. Покине команду також і Денис Безбородько. Хоча у нього угоду ще на півроку, ми домовилися, що будемо його розривати", - відзначив Шаран.