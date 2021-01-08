Алдервейрелд може перейти у ПСВ

Тобі Алдервейрелд може покинути Тоттенгем

Захисник Тоттенгема Тобі Алдервейрелд може продовжити кар'єру в голландській Ередивізії.

Про це повідомляє De Telegraaf.

Інтерес до гравця проявляє ПСВ, який хоче зробити пропозицію під час зимового трансферного вікна.

31-річний бельгієць виступає за "шпор" з 2015 року, коли перейшов з мадридського Атлетіко. З того часу він провів за лондонський клуб 216 матчів у всіх турнірах і забив в них 9 голів.

Відзначимо, що в цьому сезоні Альдервейрелд відіграв в АПЛ 11 матчів і забив один гол. Його контракт з "шпорами" закінчується влітку 2023 року.

Нагадаємо, Тоттенгем хоче залишити Бейла в команді.