Тоттенгем хоче залишити Бейла в команді

Джерело - sport.ua.
Лондонський Тоттенгем бажає зберегти в команді 31-річного валлійського вінгера Гарета Бейла, чий контракт належить мадридському Реалу.
Про це повідомляє Eurosport.
Орендна угода з вершковими розрахована до кінця червня поточного року, і Тоттенгем сподівається її продовжити. У гравці зацікавлений головний тренер шпор Жозе Моуріньо.
У поточному сезоні Бейл провів за Тоттенгем 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.
Контракт футболіста з Реалом розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість Бейла становить €20 мільйонів.
Нагадаємо, що в матчі зі Сток Сіті Бейл отримав травму і вибув на тривалий термін.