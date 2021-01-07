Тоттенгем хоче залишити Бейла в команді

Англійський клуб спробує продовжити оренду футболіста Реала

Лондонський Тоттенгем бажає зберегти в команді 31-річного валлійського вінгера Гарета Бейла, чий контракт належить мадридському Реалу.

Про це повідомляє Eurosport.

Орендна угода з вершковими розрахована до кінця червня поточного року, і Тоттенгем сподівається її продовжити. У гравці зацікавлений головний тренер шпор Жозе Моуріньо.

У поточному сезоні Бейл провів за Тоттенгем 11 матчів у всіх турнірах, де забив 3 м'ячі.

Контракт футболіста з Реалом розрахований до літа 2022-го року. Орієнтовна вартість Бейла становить €20 мільйонів.

Нагадаємо, що в матчі зі Сток Сіті Бейл отримав травму і вибув на тривалий термін.