Маріуполь віддасть голкіпера в оренду

Воротар Маріуполя Артем Поспєлов не їде з командою на зимові збори і шукатиме собі новий клуб.

Про це розповів сам футболіст

"Чи йду я з Маріуполя? Не скажу, що покидаю клуб, просто йду на деякий час. Ми з керівництвом прийшли до спільної думки, що зараз мені краще буде піти в оренду.

Мене цей варіант цілком влаштовує, тому на цей час я перебуваю в активному пошуку команди для другої частини сезону", – сказав Поспєлов.